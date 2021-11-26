«Мы были в шоке от жесткости заданий»: Тата Блюменкранц пытается выиграть «трешку» в конкурсе на «Доме-2»

Экс-участница реалити-шоу Тата Блюменкранц рассказала, с чем ей пришлось столкнуться во время состязания.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц вместе с другими звездными персонажами телестройки принимает участие в конкурсе на проекте.

Главный приз — трехкомнатная квартира.

В минувший четверг, 26 ноября, состоялся первый этап конкурса, в котором за победу сражалась Тата Блюменкранц и еще пятеро бывших участников «Дома-2».

В эфире телеканала «Ю» этот эпизод покажут только через неделю. Но Тата Блюменкранц раскрыла некоторые его детали уже сейчас.

«Мы были в шоке от сложности и жесткости заданий! — призналась Тата Блюменкранц. — Такого еще точно не было. Это оказалось неожиданно абсолютно для каждого из нас… Кому-то пришлось пойти на очень многое… Отказаться было нельзя. Не буду лукавить: я единственная из всех, кто не смог пойти на условия своего задания… Все увидите уже в четверг в эфире. Но благодаря помощи Захара Саленко, который мужественно согласился пройти испытание вместо меня, я остаюсь в конкурсе».

Напомним, принять участие в состязании среди звездных героев реалити-шоу на проект приглашались и Саша Черно с Иосифом Оганесяном. Пара отказалась.

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