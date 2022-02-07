Ольга Бузова в кипенно-белом кроп-топе и юбочке с воланом отправилась на съемки нового эпизода «Звезд в Африке»

Телеканал ТНТ не так давно приступил к съемкам второго сезона популярного экстремального шоу «Звезды в Африке».
Как и в первом сезоне, проект ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Ольга Бузова подробно рассказывает своим многочисленным подписчикам, как проходят ее трудовые будни в Африке.
Кроме этого, звезда демонстрирует образы, в которых отправляется на съемочную площадку. Как правило, это легкие летние наряды, ведь в Африке жарко.
На этот раз Ольга Бузова облачилась в кипенно-белый кроп-топ и мини-юбку с воланом.
В сторис микроблога Ольга Бузова поделилась кокетливым видео, на котором предстала в этом наряде.
«На работу», — подписала звезда кадр.
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