Ольга Бузова в кипенно-белом кроп-топе и юбочке с воланом отправилась на съемки нового эпизода «Звезд в Африке»

Телеканал ТНТ не так давно приступил к съемкам второго сезона популярного экстремального шоу «Звезды в Африке».

Как и в первом сезоне, проект ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ольга Бузова подробно рассказывает своим многочисленным подписчикам, как проходят ее трудовые будни в Африке.

Кроме этого, звезда демонстрирует образы, в которых отправляется на съемочную площадку. Как правило, это легкие летние наряды, ведь в Африке жарко.

На этот раз Ольга Бузова облачилась в кипенно-белый кроп-топ и мини-юбку с воланом.

В сторис микроблога Ольга Бузова поделилась кокетливым видео, на котором предстала в этом наряде.

«На работу», — подписала звезда кадр.

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