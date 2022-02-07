Должны быть у каждой: Решетова нарядилась в джинсы, которые Хромченко рекомендовала всем модницам

Модель следит за трендами и знает, на что обращать внимание в первую очередь.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова показала свой новый прикид в Instagram. Красавица нарядилась в шубку из белоснежной норки и джинсы, которые являются хитом нынешнего сезона.

В ранг мастхэвов джинсы-трубы, в которых предстала Анастасия Решетова, возвела фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. Она указывала на этот фасон как раз в канун нынешнего модного сезона.

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — предупреждала стилист.

Совета Хромченко, кстати, послушалась не только Решетова. Такую же модель джинсов приобрела актриса Светлана Ходченкова, щегольнув ими на шоу у Ивана Урганта.

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