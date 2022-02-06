«Еще у него была депрессия»: Мария Погребняк рассказала, как Илье Милохину живется в тени популярного брата

Звездный продюсер Мария Погребняк заявила, что у ее подопечного Ильи Милохина были проблемы со здоровьем из-за вечных соревнований с братом Даней Милохиным.

21-летний Илья Милохин, как и его брат, обожает выступать на сцене. Однако поклонников у артиста гораздо меньше, чем у участника «Ледникового периода». Шоу-бизнес оказался жестоким по отношению к Илье Милохину, поэтому у исполнителя началась депрессия.

«Возможно, еще у него была депрессия, потому что он хотел доказать своему брату, что он не хуже его. Но оказалось, что для Ильи шоу-бизнес — это не его сфера, ему там тяжело. Илье всегда нравилось выступать на сцене, но на светских тусовках ему было некомфортно. Возможно, ему сразу нужно было уйти в спорт и реализовать себя в нем, потому что еще в детском доме он мечтал о карьере спортсмена», – отметила продюсер Ильи.

«Однажды он употребил запрещенные препараты перед мероприятием и сорвал концерт группы NGM. Я сама присутствовала при этом и прекрасно понимаю Виктора Дробыша, который сказал, что Илье не место в группе. И я думаю, что он абсолютно правильно поступил, выгнав Илью, потому что тем самым он показал ему, как можно моментально потерять все, что у тебя есть, из-за этой дряни», – объяснила Погребняк в беседе с Ural.kp.ru.

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