Исполнила мечту: сколько Собчак заплатила пострадавшей в ДТП под Сочи

Осенью прошлого года Ксения Собчак попала в ДТП под Сочи. Одна из участниц страшной аварии – погибла, а вторая – Оксана Садовник до сих пор восстанавливается. У нее тяжелые травмы головы и позвоночника. Накануне она реализовала свою давнюю мечту – открыла фотостудию в подмосковном Звенигороде, где живет с мужем и пятилетним сыном. Не без помощи Ксении Анатольевны.

«Вообще у меня серьезная профессия: я инженер, в свое время даже работала на космодроме Байконур. Но полтора года назад увлеклась фотографией в стиле ню. Помещение под студию нашла буквально за пару дней до аварии. Пока лежала в реанимации, муж оплатил аренду. А дальше все застопорилось. Как только меня выписали из больницы, ко мне домой приехала Ксения Собчак, спросила, чем помочь. Тогда-то я и рассказала про студию, показала примерную смету», — цитирует «Комсомольская правда» Садовник.

В итоге Ксения Собчак оплатила все расходы – 1 млн 150 тысяч рублей. А на открытие фотостудии приехала лично.

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