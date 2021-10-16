«Ведется слежка»: после смертельного ДТП в адрес Ксении Собчак поступают угрозы

Вечером 9 октября Ксения Собчак ехала из Красной Поляны в аэропорт Сочи после корпоратива. Автомобиль «Майбах», в котором была телеведущая и ее команда, вылетел на встречную полосу. В результате ДТП скончалась пассажирка встречной машины, ее водитель и еще одна попутчица госпитализированы. Собчак, получившая сотрясение мозга, заявила, что за ней следят.

«Ксения Анатольевна была в одном из зданий Росгвардии. Заявила, что за ней ведется слежка неизвестными лицами на машине. Есть все причины, написать заявление в органы внутренних дел», — цитирует «Комсомольская правда» официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

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В Рогвардии отметили, что Собчак выглядела очень напуганной.

Напомним, что сразу после ДТП Ксения пересела в ругой автомобиль и поспешила в аэропорт.

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