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Мамина радость: Собчак показала, как провела время с пятилетним сынишкой на катке

Платон Виторган заметно подрос и все больше походит на маму.

Мамина радость: Собчак показала, как провела время с пятилетним сынишкой на катке
Ксения Собчак с сыном. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак в своем насыщенном графике, расписанном на годы вперед, едва находит время на интервью и фотосессии. Но для досуга с сыном Платоном всегда может пожертвовать важными мероприятиями. И накануне с пятилетним наследником «блондинка в шоколаде» отправилась на каток.

Оказалось, маленький сынок Ксении Собчак уже вовсю катается на коньках. Звездная мама запечатлела сынишку в коньках, уверенно стоящего посреди катка и что-то рассудительно объясняющего родительнице.

Становясь старше, мальчик все больше оказывается похожим на свою маму. Точнее даже, на дедушку Анатолия Собчака, и это сходство подмечают многочисленные подписчики в комментариях. Напомним, сына Ксения родила в браке с Максимом Виторганом, с которым развелась в 2019 году.

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