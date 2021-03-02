Собрал всех вместе: Виторган запечатлел сына Платона со взрослыми наследниками от первого брака

Актер решил показать своих отпрысков и рассказал, когда у его младшего сына появится аккаунт в соцсетях.

Максим Виторган является частью звездной семьи. Его папа Эммануил Виторган — актер театра и кино. Он продолжил дело отца и тоже стал звездой кино. Мужчина в свое время смог покорить Ксению Собчак. Они поженились в 2013 году, но прожили вместе только шесть лет. Теперь они воспитывают сына Платона и поддерживают дружеские отношения.

Примечательно, что Максим пережил уже третий развод. Он также был в браке с маркетологом Натальей, а первой его избранницей была актриса Виктория Верберг, которая подарила ему двоих детей — Полину и Даниила. Артист поддерживает отношения со всеми своими наследниками. На минувших выходных Виторган провел время с Платоном, которому четыре годика. Он поиграл с мальчиком и рассмешил его.

Актер также поделился редком фото, на котором его младший сын запечатлен с наследниками от первого брака. В кадре 24-летняя Полина позирует в кремовом джемпере. Разместился на диване и 20-летний Даниил.

«Дети и мудрость. А а у Платона нет «Инстаграма» и не будет, пока сам не заведет», — написал Максим.

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