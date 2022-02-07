Обтянула фигуру: Юлия Проскурякова в мини-платье с драпировкой поддержала тренд на цветочный принт

Молодая жена 62-летнего композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова сообщила поклонникам радостную новость. Исполнительница стала обладательницей диплома об актерском образовании.

«Вот я и дипломированная актриса драматического театра и кино!!! Спасибо, любимый ГИТИС», — написала звезда.

Проскурякова показала свой диплом ГИТИСа. На вручение заветно «корочки» жена Николаева отправилась в облегающем мини-платье с трендовым цветочным принтом. Скрыть объемы фигуры ей помог стильный крой наряда – драпировка на бедрах и пышные рукава, которые сейчас являются настоящим мастхэвом.

Напомним, с Игорем Николаевым певица и теперь уже профессиональная актриса Юлия Проскурякова в браке с 2010 года. Она стала его третьей женой. Артисты воспитывают совместную дочку Веронику.

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