Когда уже сильно загорела: Наталья Рудова в нежно-розовом бикини вальяжно возлежала в шезлонге на пляже

38-летняя звезда экрана Наталья Рудова улетела в долгожданный отпуск. Местом своего отдыха красавица-блондинка выбрала Бали. И, судя по всему, релакс у звезды удался: свою активность в Instagram актриса снизила до минимума.

Но все-таки редкие вылазки в Сеть длинноногая красавица делает. И на этот раз она показала, как вальяжно возлежала на пляже. Вытянув бесконечной длины ножки, звезда расположилась в комфортном шезлонге-качели. А нежно-розовый купальник красиво подчеркнул ее бронзовый загар.

Напомним, Наталья Рудова знаменита по ролям в сериалах и полнометражных фильмах. Прославила ее мелодрама «Татьянин день», после которой она стала настоящей кинозвездой.

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