Кого Дмитрий Нагиев назвал лучшей грудью российского кино: появился первый фрагмент фильма «Свингеры»

В распоряжении Teleprogramma.pro оказался эксклюзивный фрагмент фильма «Свингеры». Светская премьера картины ожидается уже 17 декабря. А зрители смогут увидеть ее в новогодние выходные, с 6 января.

О чем фильм «Свингеры»

Итак, фильм рассказывает о четырех парах, пытающихся дать своим отношениям новый импульс. Успешный бизнесмен Дмитрий (Дмитрий Нагиев) встречается с яркой топ-моделью Ольгой (Наталья Рудова). Несмотря на то что любимая женщина этого героя — практически само совершенство, ему все равно чего-то постоянно не хватает… И Дмитрий то и дело ищет острых ощущений.

В отношениях другой пары — Ирины и ее мужа (Ирина Пегова и Илья Носков) — тоже не все гладко. Ирина пытается разжечь в муже угасающий огонь страсти, но это не всегда получается. Однажды судьба сводит всех героев благодаря приложению для обмена партнерами. И теперь новогодняя ночь может стать незабываемой для всех…

«Свингеры» — это успешная международная франшиза, зародившаяся еще в 2016 году в Латвии. Затем на экранах появилась эстонская, украинская, норвежская и голландская версия картины. Режиссером всех этих лент является Андрейс Экис, также выступивший в качестве автора оригинальной идеи проекта.

Замысел российского фильма появился, когда в марте 2020 года, еще до того момента, пока не закрылись кинотеатры, продюсер Сергей Фикс обратил внимание на польский фильм «Свингеры», собравший у себя в стране большую кассу. Сергей решил обговорить этот момент со своим партнером по кино – режиссером и продюсером Дмитрием Фиксом. Оба продюсера задумались о необходимости российской версии проекта и созвонились с латышским коллегой по цеху Кристиансом Алхимионоксом.

Они приняли решение делать кино не такое жанровое, как в первоисточнике, а снять в большей степени мелодраму с элементами комедии, нежели жанровую ситкомовскую историю.

В качестве одного из сценаристов выступил Слава Сэ — это псевдоним Вячеслава Солдатенко, рижского писателя, психолога, барда и сантехника, который в конце нулевых стал известен в Рунете благодаря своим заметкам в «Живом журнале».

Они легли в основу книги, которую выпустило издательство «АСТ» — «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». Также Слава Сэ написал еще несколько книг и сценарии к фильмам «Урфюн Джус и его деревянные солдаты», «Садко», а также мультфильму «Три богатыря». К сожалению, в июле этого года известного писателя не стало. Но зрители увидят его последнюю работу.

Что зрители увидят в отрывке из романтической комедии

А читатели Teleprogramma.pro еще до 6 января смогут увидеть небольшой пикантный фрагмент фильма «Свингеры». В нем героиня Натальи Рудовой Ольга предстает перед персонажем Дмитрия Нагиева в совершенно потрясающем нижнем белье красного цвета, выгодно подчеркивающем ее аппетитные формы. Дмитрий называет ее лучшей грудью российского кинематографа.

Однако Ольга хочет, чтобы Дмитрий обратил внимание на одну деталь… На какую же? Об этом вы сможете узнать, посмотрев эксклюзивный фрагмент.

По словам Дмитрия Нагиева, фильм «Свингеры» — это попытка рассказать о том, как непросто бывает сохранить свои чувства. И о том, что отношения не нужно реанимировать, их просто не следует запускать. Ну а любовь следует беречь…

«Если тебе на какой-то момент показалось, что твой близкий человек — уже твой родственник, который никогда не денется — вот с этим ощущением и нужно бороться. На самом деле, твой партнер — отдельный человек, который тебя любит, и которого любишь ты. И вот эту любовь надо беречь!» — говорит Дмитрий Нагиев.

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