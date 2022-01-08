«Как же это красиво»: Софья Эрнст в шубке Снежной королевы восхитилась шоу Татьяны Навки

Жена Константина Эрнста – Софья Эрнст – пришла на ледовый спектакль «Лебединое озеро» с участием Татьяны Навки. Знаменитость выбрала для этого мероприятия пушистую шубку.

Эрнст отдала предпочтение полушубку из белого меха. А под него актриса надела молочную водолазку с прямыми джинсами темно-синего оттенка. Также на Софье были остроносые ботильоны цвета сливок.

«Пишу по горячим следам. Только что вышли с шоу «Лебединое озеро». Как же это красиво, трогательно, изобретательно и увлекательно. Рождество – самое подходящее время для сказки. Татьяна, спасибо тебе за нее. Вы сделали самую-самую правильную сказку, после которой становишься лучше, добрее и счастливее. Это надо видеть!», – призналась Эрнст.

«Сонечка, дорогая! Спасибо тебе за такую оценку! Очень рада была видеть тебя», – ответила Навка на слова Эрнст.

«Соня, вы красотка! Чистый Голливуд», «Блистательный образ», «Какая красивая Софья!», – написали поклонники актрисы в комментариях под фото.

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