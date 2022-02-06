«Моя новая прическа»: Саша Плющенко предстал в непривычном образе

Недавно Саша Плющенко отметил свой девятый день рождения. Звездный наследник не только активно занимается спортом, но и развивается в других сферах. Так, например, Гном Гномыч с юных лет участвует в различных киносъемках и показах.

На этот раз ради нового проекта он даже видоизменил прическу. Привычные всем удлиненные волосы Саши стали немного короче.

«Как вам моя новая прическа для съемки?» — спросил Саша у фанатов.

Пользователи Сети отметили, что юному фигуристу к лицу изменения.

«Класс! Очень нравится! Как круто», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2020-м в семье Плющенко появился еще один наследник. Мальчика назвали Арсений.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.