«Директор Арсений Плющенко и его ассистент»: Саша Плющенко показал игры с младшим братом

Юный спортсмен прокатил второго ребенка Яны Рудковской в кресле на колесиках.

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша Плющенко – поделился свежим роликом на личной странице в Instagram. Примечательно, что малыш понянчился со своим младшим братом Арсением.

Саша Плющенко успевает не только на тренировки и в школу, но и поиграть с братиком. Гном Гномыч, как привыкли называть дома фигуриста, устроил для Арсения день босса.

Саша прокатил по комнате брата, который с важным видом сидел в офисном кресле.

«Директор Арсений Плющенко и его ассистент», – подписал ролик Саша.

Поклонники братьев Плющенко остались в восторге от игр Саши и Арсения. Они похвалили Гном Гномыча за то, что он уделяет время младшему брату:

«Сладкие дети, пусть будут всегда такими счастливыми», «Какой хороший ассистент», «Так вырос наш директор», «Классная парочка».

Напомним, ранее Саша Плющенко рассказал о трудностях в текущем спортивном сезоне. Недавно фигурист получил очередную травму, из-за чего не может тренироваться в полную силу.

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