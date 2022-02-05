«Как же наша девочка обрадуется!»: Анастасия Костенко подготовила роскошную игрушечную кухню на день рождения дочери

Среди последних Stories личного микроблога жены Дмитрия Тарасова появилась запись, в которой знаменитость похвасталась ярко украшенной комнатой и подарком для ее дочери Евы. Анастасия Костенко приготовила для малышки собственную кухню.

Отметим, что дочери российского футболиста и его жены исполнилось два года. Ева Тарасова накануне своего праздника сладко уснула, а ее родители занялись украшением ко дню рождения.

Костенко скупила огромное количество шаров разных форм и размеров, чтобы заполонить ими большую комнату в доме. Также модель заказала для маленькой именинницы детскую кухню, на которой Ева сможет играть в повара.

«Боже, до слез просто… Это просто волшебно! Меня переполняют эмоции. Как же наша девочка обрадуется. Ждем восемь-девять утра, чтобы рыдать от счастья. Обожаю дни рождения детей, 10 июля было волшебно. И сегодня будет так», – заявила Костенко в личном микроблоге.

Напомним, ранее муж Анастасии Костенко накормил всю семью стейком собственного приготовления.

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