«Не удержался и записал»: Тарасов запечатлел поющую Костенко и задумался о дуэте

На днях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с семьей вернулись с Мальдив. А накануне футболист намекнул об очередном возможном пополнении в семье. Гуляя на улице с тремя детьми, Дмитрий задался вопросом, как будет справляться, когда появится четвертый ребенок.

На этот раз в своем инстаграме Тарасов показал кадры, на которых запечатлел поющую Костенко. Модель, не подозревая о том, что ее снимают на камеру, исполняла свою любимую песню.

«Не удержался и записал видео, как поет любимая. Может, дуэт?» — поразмышлял Тарасов.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей. Осенью прошлого года модель родила футболисту долгожданного сына.

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