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«Это из марафона Блиновской»: Панайотов не поверил в уверения Барановской, что поедет на «Евровидение»

Музыкант посмеялся над блогером.

«Это из марафона Блиновской»: Панайотов не поверил в уверения Барановской, что поедет на «Евровидение»
Александр Панайотов. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Александр Панайотов в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» посмеялся над блогером Еленой Блиновской и ее «Марафонами желаний».

Елена Блиновская
Елена Блиновская. Фото: Globallookpress.com

«В мечту и желание поехать на «Евровидение» нужно верить до конца. Впереди у нас 22.02.2022. С самого утра пишешь письмо. Все твои фан-клубы пусть делают то же самое», — стала говорить Юлия Барановская.

«Это что-то из марафона Блиновской. Какой-то должен открыться дом. Денежный дом. Дом «Евровидения».  

Александр Панайотов

«Саша ушел в глубокий анализ своих прошлых жизней. Почему у него не складывается с «Евровидением», — пошутила Юлия Барановская.

Напомним, что блогер Елена Блиновская часто подвергается критике за свои «Марафоны личностного роста». Многие считают, что она занимается обыкновенным «инфоцыганством».

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"Русское радио"Александр ПанайотовЕлена БлиновскаяПрограмма "Все к лучшему"Юлия Барановская