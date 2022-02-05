Оригинальный ход: Каменских подчеркнула декольте, надев свитер-рукава

Певица Настя Каменских обожает быть в центре внимания публики и для этого активно ведет всевозможные соцсети. С недавних пор она полюбила TikTok и теперь оттуда практически не вылезает. Танцы, песни, забавные фильтры – тематика контента, который снимает красотка, самая разнообразная.
На этот раз Каменских предстала перед камерой в оригинальном наряде. Девушка надела свитер, состоящий из одних рукавов, тем самым предъявив миру свое декольте в маечке. Такая модная конструкция вошла в фэшн-тренды еще в прошлом году, в числе первых ее выгуляла жена Никиты Преснякова Алена.
Отметим, что Настя Каменских сейчас строит сольную карьеру. Прославилась певица благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», просуществовавшем до 2017 года.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!