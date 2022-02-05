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Оригинальный ход: Каменских подчеркнула декольте, надев свитер-рукава

Закрытыми в такой необычной конструкции остались только плечи и руки.

Оригинальный ход: Каменских подчеркнула декольте, надев свитер-рукава
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских обожает быть в центре внимания публики и для этого активно ведет всевозможные соцсети. С недавних пор она полюбила TikTok и теперь оттуда практически не вылезает. Танцы, песни, забавные фильтры – тематика контента, который снимает красотка, самая разнообразная.

На этот раз Каменских предстала перед камерой в оригинальном наряде. Девушка надела свитер, состоящий из одних рукавов, тем самым предъявив миру свое декольте в маечке. Такая модная конструкция вошла в фэшн-тренды еще в прошлом году, в числе первых ее выгуляла жена Никиты Преснякова Алена.

Отметим, что Настя Каменских сейчас строит сольную карьеру. Прославилась певица благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», просуществовавшем до 2017 года.

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