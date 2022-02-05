Нежный поцелуй и танец в объятиях мужа: Вера Брежнева не смогла оторваться от Константина Меладзе во время праздника

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Веры Брежневой появилась запись, в которой знаменитость в белоснежном платье с длинными рукавами покружилась в танце с мужем.

Константин Меладзе преданными и влюбленными глазами смотрел на свою именинницу. Брежнева отмечала свой 40-й юбилей в компании друзей и возлюбленного. Один из приятелей экс-солистки группы «Виа Гра» запечатлел трогательный момент торжества.

Брежнева вместе с избранником слилась в поцелуе после нежного танца. Певица в белом платье с воротником-стойкой и длинными рукавами сделала низкий хвостик с прямым пробором. В таком образе артистка подвигалась с продюсером Константином Меладзе.

А затем композитор прильнул к любимой и поцеловал виновницу торжества.

К слову, Брежнева и Меладзе вместе уже с 2015 года. Пара тайно обручилась в Италии в кругу самых близких.

Напомним, ранее артист Гоген Солнцев необычно поздравил Веру Брежневу с днем рождения. Знаменитость не считает певицу русской Помелой Андерсон. Однако называет жену Меладзе еще очень молодой.

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