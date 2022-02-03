«40 лет — это еще молодежка!»: Гоген Солнцев необычно поздравил Веру Брежневу

Актер Гоген Солнцев давно запомнился своими яркими высказываниями на телепередачах. А недавно знаменитость своеобразно поздравил Веру Брежневу с 40-летием.
Возлюбленной продюсера Константина Меладзе исполнилось 40 лет. Вера Брежнева для многих поклонников является эталоном красоты. Однако Гоген Солнцев не согласился, что певица является русской Памелой Андерсон.
«Что-то как-то все вечно говорят, что она какая-то красивая и такая вся русская Памела Андерсон. Но, честно говоря, очень жалко нас тогда, если у нас такая Памела Андерсон русская. Не знаю, видимо, все-таки, не внешностью, а какими-то другими нюансами она брала», – заявил Солнцев.
«Пожелаю ей поменьше провалов в жизни и без косметики не появляться. Потому что некоторые фотографии прямо лично меня шокируют. Ну а что, 40 лет — это еще молодежка! И для 40 лет у нее такое нормальное советское лицо. Поэтому с юбилеем Верочку и побольше ей хороших песен», — передали слова артиста riafan.ru.
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