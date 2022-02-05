«Вспоминайте почаще о семье»: Давид Манукян переживает, что потерял связь с родителями

28-летний артист сожалеет о том, что в погоне за славой стал меньше общаться с родными.

Исполнитель Давид Манукян признался, что переосмыслил свои отношения с родителями. Знаменитость решил больше уделять времени матери и отцу.

Манукян в прошлом году активно завоевывал внимание и любовь поклонников. При этом бывший возлюбленный Ольги Бузовой потерял теплые чувства родителей.

«Вспоминайте почаще о семье, проводите время со своими родственниками. Это правда очень важно. Я, наверное, был недостаточно хорошим сыном. Для себя открыл, что кроме работы есть ценности, о которых забывать нельзя», — подчеркнул Давид.

Несмотря на сложности в общении с родными, певец подарил на день рождения матери собственный дом.

«К сожалению, время очень быстро летит. Поэтому, ребят, берегите семью. Что-то меня поменяло в этой жизни. Рад, что это произошло», – отметил Манукян в YouTube-шоу POPCAKE.

Напомним, ранее модель и продюсер Мария Погребняк рассказала об отношениях Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Подруга знаменитости отметила, что Бузова действительно испытывала сильные чувства к артисту.

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