«Я знаю, как она сильно его любила»: Погребняк рассказала об отношениях Бузовой и Давы

Жена футболиста уверена, что это была настоящая любовь.

Мария Погребняк рассказала об отношениях Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Бизнеследи уверена, что их любовь была настоящей, и это вовсе не пиар-история.

«Мы с Олей же общаемся и очень хорошо. Она моя лучшая подруга. Поэтому я знаю, как она сильно его любила», — поделилась Погребняк с «Вокруг ТВ».

Также Мария оценила поведение Давы после расставания. Жена футболиста считает, что он повел себя как мужчина, не раскрывая всех подробностей романа с телеведущей.

«Не стал распускать сплетни. И хоть в каком-то моменте он повел себя, как мужик», — заключила Погребняк.

Год назад Ольга Бузова и Давид Манукян расстались с громким скандалом. Певица обвинила экс-возлюбленного в том, что он ее постоянно оскорблял и поднимал руку. Дава эти обвинения отрицает.

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