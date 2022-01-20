«Он хотел раскрутиться»: мать Бузовой объяснила, почему певица рассталась с Манукяном

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина заявила, что сразу понимала: роман ее дочери с блогером Давидом Манукяном – это ненадолго. Так в итоге и получилось.
«Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальный типаж. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, там все понятно. Оля должна быть одна, единственная любимая женщина в отношениях. В общем, у нее все по прежнему сценарию».
При этом Ирина Бузова заметила, что расставание с Давидом Манукяном телеведущая перенесла куда легче, чем со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Все потому что роман был не таким долгим. Тем более, что в браке с Тарасовым было предательство и измена со стороны спортсмена, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».
Напомним, что в отношениях с Давидом Манукяном Ольга Бузова была чуть больше года. Она обвиняла блогера в изменах и побоях, говоря о причинах расставания.
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