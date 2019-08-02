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Падчерица Ивана Урганта Эрика выросла настоящей красавицей

Девушка опубликовала в соцсетях снимок из Италии.

Падчерица Ивана Урганта Эрика выросла настоящей красавицей
Падчерица Ивана Урганта стала настоящей красавицей/globallookpress.com

Падчерица известного ведущего Ивана Урганта Эрика в Instagram разместила снимок, на котором она находится в Италии. Девушка, о которой мало информации в Сети, выросла настоящей красавицей.

Сейчас ей 19 лет. «Дружба Губки Боба и Патрика», — кратко подписала она снимок. На девушке красивое платье в пол, и она любуется красотой окружающего ее пейзажа.

Отметим, что Эрика — младшая дочь Натальи Кикнадзе, нынешней жены Ивана Урганта. У телеведущего есть еще пасынок Нико. Он на три года старше своей сестры. Ургант и Наталья Кикнадзе закрутили роман, когда вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.

У Ургант и Кикнадзе двое совместных детей. Дочь Нина родилась в 2008 году. Ее назвали в честь бабушки Ивана Урганта, известной актрисы. В 2015 году у пары родилась дочь Валерия. Ее родители назвали так в честь матери телеведущего Валерии Киселевой, которая ушла из жизни в том же году.

Иван Ургант сегодня один из самых известных телеведущих на российском телевидении. Его шоу «Вечерний Ургант» пользуется огромной популярностью. В студию он приглашает звезд шоу-бизнеса, с которыми обсуждает насущные вопросы. Беседы проходят в легкой непринужденной атмосфере с изрядной долей юмора и иронии.

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Иван УргантНаталья КикнадзеНина УргантЭрика Кикнидзе

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Падчерица Ивана Урганта Эрика выросла настоящей красавицей
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