«Папа может все»: Иван Ургант поздравил отца 65-летием

Иван Ургант – яркий представитель звездной династии. В разные годы популярность получили его бабушка-актриса Нина Николаевна и отец-актер Андрей Львович. 28 ноября Андрею Урганту исполнилось 65 лет. По этом случаю в своем инстаграме Иван разметил фото родителя.

«Папа может все, что угодно! 65», — написал Ургант.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Тот случай, когда в день матери поздравления принимает папа, с днем чудесного рождения достойного человека . С днем рождения! Спасибо за такого гениального сына», — писали пользователи Сети.

Добавим, что отцом Андрея Урганта был театрал Лев Милиндер, но из-за раннего развода родителей папа Ивана Урганта в возрасте 16 лет взял фамилию мамы.

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