Точеная талия: Загитова подчеркнула свою спортивную фигурку кроп-кардиганом с оригинальным узлом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эти дни находится в Китае. Девушка улетела туда в качестве журналиста Первого канала, чтобы с места событий освещать соревнования на льду.

Поскольку меры по нераспространению коронавируса в Пекине приняты беспрецедентные, всем гостям-специалистам запрещено покидать отел и передвигаться по городу – в олимпийской столице спортивные мероприятия обнесли забором. И чтобы хоть как-то развлечься, Загитова снимает ролики для соцсетей.

На новых кадрах, которыми поделилась Загитова, она предстала в тотальном черном образе. Спортивную фигурку Алина подчеркнула кроп-кардиганом с оригинальным узлом на декольте и, сверкая прессом, устроила кувырки на кровати. Чего только от скуки не выкинешь!

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