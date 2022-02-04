«Когда пытаешься заснуть»: Загитова показал свое бессонное волнение в кровати

Накануне церемонии открытия Олимпиады в Пекине фигуристка долго ворочалась в постели.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на нынешние зимние Игры в Пекине полетела уже в другом статусе. Спортсменка будет освещать соревнования с места событий для Первого канала.

В канун церемонии открытия Олимпиады фигуристке не спалось. Она даже засняла видео для TikTok, как в отсутствие сна ворочается в кровати. Наложив на кадры забавную музыку, фигуристка поделилась роликом на своей страничке в соцсети.

Напомним, вместе с Алиной Загитовой фигурное катание в олимпийском Пекине будут комментировать Алексей Ягудин, Илья Авербух, Евгения Медведева. Ранее мы рассказывали, какие выплаты ждут российских спортсменов за медали на Олимпиаде.

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