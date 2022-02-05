«Шум океана»: Рудковская в купальнике прогулялась по солнечному побережью

Яна Рудковская отправилась на Мальдивы. Звездная блондинка наслаждается отдыхом на курортных островах, а кадрами делится с фанатами в своем инстаграме. На этот раз она показала видео с прогулки по побережью Индийского океана. Яна нарядилась в яркий купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.

«Лимончеллу и шум океана в ленту», — написала Рудковская.

Фанаты восхитились увиденным и пожелали продюсеру хорошего отдыха.

«Яночка супер! Круто, здорово! Рада за вас! Какая красивая», — писали пользователи Сети.

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Напомним, в начале января Яна Рудковская отметила свой 47-й день рождения. 15 из них она счастлива с Евгением Плющенко. Пара воспитывает двух детей – Сашу и Арсения.

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