Ветер играет в волосах: Рудковская в красном пляжном наряде красиво позировала на качелях под пальмой

Светская львица отдыхает на Мальдивах и демонстрирует свой роскошный отпуск в Сети.

47-летняя бизнесвумен Яна Рудковская отдыхает на Мальдивах. Компанию ей составила подруга, звезда клипа Димы Билана «Она не моя» Екатерина Давыдова. Блондинка и брюнетка с большим наслаждением погрузились в атмосферу релакса и неги, но не забывают транслировать свой роскошный отдых в Сети.

В новой публикации Рудковская показала, как она развлекается. Она разместилась на качели, закрепленной на местной пальме, и начала красиво позировать.

При этом ее красные пляжные одежды развевались, а ветер играл в волосах. Получились кадры, достойные кинематографа.

«Какая красивая!», «Леди в красном», «Выглядите потрясающе очень!», «Боже, какая красота, возьмите меня с собой хоть на пару деньков», «Яна вы божественны», «Длинноногая капец!», Баунти – райское наслаждение», — комментируют фолловеры.

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