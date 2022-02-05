С акцентом на талии: Ани Лорак в леопардовой блузке и мини-шортиках щегольнула красивыми ногами

43-летняя звезда сцены Ани Лорак может похвастаться идеальной фигурой и является живым примером тому, что возраст в паспорте – всего лишь цифра. Певица обладает невысоким ростом, всего 162 см, но расставляет правильные акценты в образах, а также применяет стилистические приемы, позволяющие ей выглядеть выше и стройнее.

На этот раз свой образ для выступления на радио Лорак составила из блузки свободного кроя с леопардовым принтом и мини-шортиков, выгодно подчеркнувших ее красивые стройные ноги.

Визуально удлинить ноги Лорак помогли два нехитрых приема – завышенная линия талии шорт, в которые она заправила блузку, а также высокая подошва туфель с дополнительной трендовой платформой. Благодаря этому дива смогла поравняться со своим коллегой-рэпером Артемом Качером, рост которого составляет 173 см.

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