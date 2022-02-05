Мех так и сияет: Ани Лорак элегантно укуталась в роскошную безразмерную шубку

Певица вышла в люди в норковом меховом облачении.

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек, — по возвращении из дубайского отпуска с головой ушла в работу. У нее с Артемом Качером вышел новый фит «Материк», и в его поддержку звездный дуэт начал масштабную пиар-кампанию. Накануне знаменитости появились на радио, куда Лорак пришла в по-настоящему зимнем облачении.

Исполнительница хитов «Зеркала» и «Не отпускай меня» появилась на радиостанции в роскошнейшей норковой шубке в пол фасона оверсайз.

Артистка по традиции покрасовалась перед зеркалом, демонстрируя весь блеск натурального меха, а затем продефилировала по коридорам учреждения.

Напомним, Ани Лорак – украинская поп-дива, выросшая в интернате. Она рано стала выступать на сцене, а свой первый контракт с продюсером заключила, когда ей было 15 лет.

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