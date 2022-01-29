«Не будет артистом»: Юлия Ковальчук не хотела быть замужем за таким, как Алексей Чумаков

Исполнительница стороной обходила музыкантов, но в итоге влюбилась в победителя «Народного артиста».

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Юлии Ковальчук появилось честное признание знаменитости. Артистка заявила, что раньше не хотела себе такого мужа, как Алексей Чумаков.

Поклонники Ковальчук удивились, чем музыкант не угодил экс-солистке «Блестящих». А Юлия объяснила, что раньше всегда сторонилась мужчин с творческими профессиями.

«Вот интересно, часто в юности вы зарекались, что точно не…, а потом судьба распоряжалась так, что вы с удовольствием меняли свое решение? Я, например, просто уверяла, что мой муж не будет артистом, что у него не будет волос на груди, и что он точно должен будет любить горные лыжи», – заявила Юлия.

Как оказалось позже, мужем Ковальчук стал артист с абсолютно противоположными характеристиками. Но певицу это не огорчило.

Вместе с Алексеем Чумовым знаменитость воспитывает дочь Амелию. Во время беременности Юлия улетала из России, чтобы случайно не засветить «интересное» положение. А теперь скрывает наследницу от посторонних глаз.

Ранее, Лера Кудрявцева объяснила, зачем Чумаков и Ковальчук не выводят дочь в свет.

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