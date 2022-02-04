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«Муж приехал»: Кети Топурия показала невесту-дочку в нарядном платье

Наследница певицы заявила, что у нее есть возлюбленный.

«Муж приехал»: Кети Топурия показала невесту-дочку в нарядном платье
Кети Топурия. Фото: Instagram.com/keti_one_official

Исполнительница Кети Топурия разместила в личном микроблоге ролик с участием дочери Оливии. Малышка в белоснежном платье с черными оборками изящно прошлась по домашнему паркету, словно по подиуму.

Кети сравнила походку дочери с лучшими дефиле мировых моделей. Наследница Топурии согласилась с мамой в том, что она напоминает модель. Кудрявая девочка не призналась родительнице, почему она так красиво нарядилась. Однако певица рассекретила причину эффектного появления дочки.

«Здравствуйте, женщина. Какая вы красивая! Это что у вас такая походка? Вы модель?» — поинтересовалась Топурия.

Кети показала, как сын актрисы и ее подпруги Марии Кожевниковой покружил Оливию в своих объятиях. Топурия спросила у дочки, кто это к ней приехал.

«Муж приехал», — удивила ответом малышка.

Кети Топурия не ожидала, что ее шестилетняя дочь уже нашла себе жениха. Судя по реакции артистки, она была озадачена заявлением малышки.

Напомним, ранее Кети Топурия засняла подросшего сына, играющего с сестрой.

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