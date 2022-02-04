«Выглядит гармонично»: Ингеборга Дапкунайте поразила новым цветом волос

Исполнительница главной роли в сериале «Беспринципные» ответила на вопросы поклонников и показала архивное фото.

Артистка Ингеборга Дапкунайте редко общается со своими поклонниками в социальных сетях и вообще старается не делиться личным. Однако недавно знаменитость разрешила фолловерам узнать побольше о себе.

Фанаты литовской актрисы поинтересовались, меняла ли когда-нибудь Ингеборга цвет волос. К удивлению поклонников, Дапкунайте дала положительный ответ.

Мало кто помнит, как актриса красилась в темно-шоколадный цвет. Своему любимому каре знаменитость не изменяла. А вот золотистые волосы перекрашивала в темный. К слову, поклонникам понравилось такое преображение Дапкунайте.

«Было», — ответила Ингеборга на вопрос «был другой цвет волос?».

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«Выглядит гармонично», «Вот это да! Вас не узнать», «Не могу поверить, что это вы», «Ингеборга, вам очень идет быть брюнеткой», «Крутое преображение!» — написали поклонники Дапкунайте в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ингеборга Дапкунайте вслед за Ляйсан Утяшевой выбрала двубортное пальто модного цвета. Знаменитость укуталась в графитовое утепленное изделие.

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