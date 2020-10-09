Увлечение для взрослых: Ингеборга Дапкунайте прокатилась на роликах по Тверской

Бывшая жена Дмитрия Ямпольского не представляет свою жизнь без спорта. Актриса ведет активный образ жизни и заряжает позитивом своих поклонников. Недавно знаменитость опубликовала свежее видео на личной странице в соцсети. Телеведущая рассказала, как справляется с плохим настроением в пасмурные осенние дни.
«Последние дни перед дождями, когда можно покататься», — подписала Дапкунайте под видео.
На видеоролике Ингеборги можно увидеть, как искусно она управляет роликовыми коньками. Дапкунайте запечатлела себя во время прогулки по Тверской улице. Актриса сообщила, что так она готовится к вечернему спектаклю ее нового театрального репертуара. Напомним, что ранее на шоу «Вечерний Ургант» актриса упомянула о новой роли в спектакле «Разбитый кувшин» в Театре Наций. Отметим, что персонаж Ингеборги — судья Адам — не имеет пола. Такое новаторство режиссера было придумано для того, чтобы подчеркнуть бесстрастность и неподкупность судебного процесса. Об этом Дапкунайте рассказала Ивану Урганту.
Напомним, что ролики — не единственная страсть Ингеборги. Она устраивает и велопрогулки, и занимается йогой. Поэтому в свои 57, как отмечают поклонники актрисы, она выглядит гораздо моложе.
«Выглядит свято и молодо! Девчонка!», «Кайфовая! Срочно захотелось ролики, спектакль и жить», «Сколько в Вас жизненной силы!», «Я от Вас балдею, зажигалка!», «Такая классная и позитивная», — подчеркнули подписчики в комментариях.