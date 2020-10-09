Увлечение для взрослых: Ингеборга Дапкунайте прокатилась на роликах по Тверской

Бывшая жена Дмитрия Ямпольского не представляет свою жизнь без спорта. Актриса ведет активный образ жизни и заряжает позитивом своих поклонников. Недавно знаменитость опубликовала свежее видео на личной странице в соцсети. Телеведущая рассказала, как справляется с плохим настроением в пасмурные осенние дни.

«Последние дни перед дождями, когда можно покататься», — подписала Дапкунайте под видео.

На видеоролике Ингеборги можно увидеть, как искусно она управляет роликовыми коньками. Дапкунайте запечатлела себя во время прогулки по Тверской улице. Актриса сообщила, что так она готовится к вечернему спектаклю ее нового театрального репертуара. Напомним, что ранее на шоу «Вечерний Ургант» актриса упомянула о новой роли в спектакле «Разбитый кувшин» в Театре Наций. Отметим, что персонаж Ингеборги — судья Адам — не имеет пола. Такое новаторство режиссера было придумано для того, чтобы подчеркнуть бесстрастность и неподкупность судебного процесса. Об этом Дапкунайте рассказала Ивану Урганту.