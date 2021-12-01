Подчеркнули стройность: Дапкунайте вслед за Утяшевой выбрала двубортное пальто самого модного цвета

Российский звезды поддержали в этом сезоне тренд на двубортные пальто. В элегантной модели с двойным рядом пуговиц отметилась Елизавета Боярская, которая выбрала синий приглушенный оттенок.
Вслед за ней модную вещицу приобрела Ляйсан Утяшева, которая предстала в Берлине в сером пальто, а этот тон, по мнению Института Pantone, является самым главным, наряду с желтым, в этом году.
В похожей модели и аналогичного цвета появилась на катке у ГУМа Ингерборге Дапкунайте. Она, как и жена Павла Воли, сделала ставку на лаконичность и стиль.
Отметим, что Эвелина Хромченко ранее говорила о двубортных моделях. Стилист замечала, что они подчеркивают стройность и делают фигуру более компактной.
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