«Лапуська такая»: Юлия Савичева показала умилительное фото дочери

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Юлии Савичевой появилась фотография знаменитости с дочкой Аней. Примечательно, что поклонники заметили изменения во внешности малышки.

Анна Аршинова подросла и стала больше похожа на свою красавицу-маму. Савичева нежно обнимала свою дочь, которая закрыла глаза от удовольствия. Аня живет в Испании и редко видит Юлию. После новогодних праздников певица наконец смогла выбраться к дочке. Поэтому Савичева и Аршинова наслаждаются обществом друг друга каждую минуту.

«А мы вот так проводим пятницу. Желаем всем прекрасных выходных!» — призналась Юлия в личном микроблоге.

«Девочки-красавицы», «Юлия, вы и Анечка просто прекрасны», «Юля, как же вы будете скучать по ней. Ну лапуська такая, от нее же не возможно оторваться», «Юлечка, какие вы красивые с дочерью», — написали восторженные поклонники Савичевой.

Напомним, ранее Юлия Савичева поделилась рецептом торта со сливками и ягодным конфитюром. Исполнительница украсила десерт для мужа милой овечкой. Такой дизайн выбрала для любимого папы дочь артистки.

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