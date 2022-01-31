«Нет, не принцесса, королевна!»: Юлия Савичева показала новые фото с дочерью

Юлия Савичева показала новые фото с дочерью. Четырехлетняя Аня на кадрах обнимает маму. Девочка предстала в образе принцессы. Она одета в сиреневое платье и диадему. Также Юлия сделала дочке легкий макияж.

«Аня не смогла устоять против нового платья и диадемы. Вот ходит, просит сфотографироваться, говорит, что она принцесса. А мы ей: «Нет, не принцесса, королевна!» — подписала фото певица в своем Instagram.

Артистка замужем за музыкантом Александром Аршиновым. Четырехлетняя Аня живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Савичева почти два года не виделась с дочерью. Знаменитость наконец собрала все нужные документы и закончила дела для визита к наследнице.

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