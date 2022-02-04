Уже бросил влюбленную Джоли? Weeknd променял Анджелину на новую пассию

Поклонники Анджелины Джоли буквально рвут на себе волосы: 31-летний певец Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе, по слухам, бросил голливудскую диву ради новой пассии. Об этом сообщает Daily Mail.

Поговаривают, что репортерам удалось подловил канадского певца в компании 29-летней красотки Сими Хадры, когда они выходили поздним вечером из ресторана отеля Senset Tower. Скорее всего, у парочки было романтическое свидание. Посетители заведения сразу обратили внимание на то, что Эйбел и Сими без устали ворковали, явно наслаждаясь компанией друг друга.

Кстати, первые слухи о том, что Weeknd закрутил интрижку с Сими появились еще в конце января. Уже тогда таблоиды пестрели заголовками о том, что музыкант променял Анджелину Джоли на молодую красотку. Сими, кстати, уже успела появиться на вечеринке Эйбела в модном клубе Delilah, мероприятие было посвящено выходу его нового альбома. Музыкант, как подметили репортеры, уделил особое внимание Хадре.

А вот как на это реагирует Джоли, пока не понятно. Их отношения были скоротечными. С Анджелиной певец появился в ресторанах еще в сентябре. Позже они также светились на публике. А подруги голливудской дивы и вовсе утверждали, что Джоли влюбилась как девчонка, просто потеряв голову. Однако бурный роман, судя по всему, был недолгим.

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