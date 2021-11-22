В толпе не узнаешь! 15-летняя красавица-дочь Джоли в рваных джинсах пришла с мамой в кино

Шайло Джоли-Питт в компании своей звездной мамы побывала на премьере документального фильма.

Вместе со своей звездной мамой Анджелиной Джоли 15-летняя Шайло побывала на премьерном показе документального фильма. Для этого светского выхода на публику дочка Брэда Питта выбрала потертые джинсы-бойфренды с вытянутыми рваными коленками и «застиранные» кеды. Анджелина покрасовалась в платье-свитере миди монохромного черного оттенка. Специально для сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави дала свою экспертную модную оценку «пацанскому» луку Шайло.

В свои 15 лет Шайло неожиданно для многих поклонников сменила мальчиковый стиль на более элегантный девичий, став появляться на публике в кокетливых платьях. Но иногда дочка Анджелины Джоли все-таки может проявить свой бунтарский вкус, нарядившись в джинсы с рваными коленками и «застиранные» кеды.

«Мне кажется, что и Анджелина, и Шайло выбрали образы максимально не привлекающие к себе внимание. Людей, которые так одеты можно просто не заметить. И делать выводы, что Шайло решила снова вернуться в образ пацанки по одному этому выходу, я бы не стала. Хочется надеяться, что мы еще увидим дочку Джоли в прекрасных девичьих нарядах», — уточнила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имиджмейкер-стилист. Вот уже десять лет эксперт в сфере моды благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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