«Моя новая девушка — кинозвезда»: The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли

Музыкант Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, опубликовал новый альбом Dawn FM. Одна из песен пластинки больше остальных заинтересовала поклонников творчества канадского исполнителя. Это связано с актрисой Анджелиной Джоли.

Отметим, что в течение прошлого года певца неоднократно видели в компании актрисы. Общественность после этого стала приписывать исполнителю роман с голливудской звездой.

«Моя новая девушка — кинозвезда. Я любил ее как надо, заставлял ее кричать, как Нив Кэмпбелл», – поет артист в треке Here We Go… Again.

«Со мной она смеется. Клянусь, это излечивает мои депрессивные мысли. Потому что, малышка, она кинозвезда. Я обещал себе, что никогда не влюблюсь, но вот мы снова здесь», – отметил певец.

Фанаты The Weeknd нашли отсылки к роману знаменитости с бывшей женой Бреда Питта и в песнях Starry Eyes и I Heard You’re Married. В них музыкант повествует о том, что начал отношения с девушкой, у которой был сложный бракоразводный процесс. А также эта женщина долгое время ни с кем не встречалась. А после развода с киноактером Джоли официально не была ничьей второй половинкой.

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