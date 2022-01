«Моя новая девушка — кинозвезда»: The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли

Музыкант Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, опубликовал новый альбом Dawn FM. Одна из песен пластинки больше остальных заинтересовала поклонников творчества канадского исполнителя. Это связано с актрисой Анджелиной Джоли.

«Моя новая девушка — кинозвезда. Я любил ее как надо, заставлял ее кричать, как Нив Кэмпбелл», – поет артист в треке Here We Go… Again.