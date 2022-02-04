Адвокат Бенхин рассказал о сумме штрафа Федосеевой-Шукшиной за показанный кукиш сыну Алибасова

Как отметил юрист, наследник продюсера еще не решил, как поступить в данной ситуации.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что показанный актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной кукиш сыну Бари Алибасова может ей встать в копеечку.

«Штраф за оскорбление в публичном выступлении, как это сделала Лидия Николаевна, весьма суровый: от 30 до 50 тысяч рублей». Александр Бенхин

По словам Александра Бенхина, если актриса откажется выплачивать штраф, то ей может грозить арест банковских счетов. Кроме того, у 83-летней актрисы могут возникнуть проблемы с выездом за границу. К примеру, в Финляндию, где у нее квартира, она может и не попасть. Также Федосеевой-Шукшиной, возможно, придется ответить перед законом за слова, что сын Бари Алибасова — убийца, сообщает «Собеседник».

Ранее на программе «Пусть говорят» на Первом канале Лидия Федосеева-Шукшина показала кукиш Бари Алибасову – младшему. Кроме того, она заявила, что презирает его.

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