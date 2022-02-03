«Не любил, когда девушки называли по отчеству»: Сафронов на прощании – о личной жизни Мережко

Как отметил художник, они познакомились еще в девяностых годах прошлого века.

Художник Никас Сафронов на прощании с Виктором Мережко вспомнил знакомство с кинорежиссером, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

«Мы познакомились еще в девяностых годах. Он пришел ко мне в мастерскую. Мы часто гуляли по Арбату. Виктор был жизнелюб. Не любил, когда девушки называли его по отчеству. Но, конечно, он любил свою жену Тамару». Никас Сафронов

По словам Сафронова, когда он попал в аварию, то Мережко приходил к нему в больницу каждый день, поддерживал. «Всегда старался помочь. Это личность большого масштаба», — заявил Сафронов.

Позже гроб с Виктором Мережко был вынесен под аплодисменты из Дома кино.

Напомним, что Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали последствия от перенесенного коронавируса. Режиссер будет похоронен около жены на Троекуровском кладбище.

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