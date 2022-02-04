«Мы стали отдаляться друг от друга, ругаться»: Жеребкин рассказал о расставании с первой женой

Как отметил исполнитель, у него случались по молодости пьяные загулы.

Музыкант Вячеслав Жеребкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак.

«Мы очень много гастролировали с группой. Дома практически не появлялись. Жена к поклонницам меня хоть и ревновала, но вида не показывала. Она такой достаточно закрытый человек». Вячеслав Жеребкин

Как отметил Вячеслав Жеребкин, в какой-то момент он стал чаще появляться дома. Концертов стало меньше. «Однако начались финансовые трудности. Мы стали отдаляться друг от друга, ругаться. Превратились просто в друзей. У меня еще к тому же случались пьяные загулы. Жена предложила пожить отдельно. Потом я на два года уехал из России в Америку. Люба осталась здесь в России. В 2010 году мы с женой окончательно расстались», — заметил Вячеслав Жеребкин.

Напомним, что от первого брака у Вячеслава Жеребкина двое детей — дочь Ксения и сын Данила. Он поддерживает с наследниками хорошие отношения.

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