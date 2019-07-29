Жеребкин из «На-На» объяснил, почему набрал десять килограммов

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин объяснил, почему набрал десять килограммов. Многие поклонники пришли в шок, когда увидели музыканта в новом клипе музыкального коллектива на песню «Считаю медленно до ста». Сам клип, в котором солисты «На-На» осваивают мужское синхронное плавание, пришелся поклонникам по душе, но вот форма Жеребкина не впечатлила. При этом фанаты прекрасно знают, что ранее Жеребкин нередко хвастался тем, что посещает спортзал.

По словам Вячеслава Жеребкина, серьезно поправился он по совету режиссера для съемок клипа. По сюжету, он должен был появиться в кадре с пузиком. Жеребкин — самый старший среди всех музыкантов группы, поэтому именно ему и пришлось набирать лишний вес. Как сказал певец, сначала у него никак не получалось, но потом он смог это сделать. В итоге клип, как он считает, получился прекрасным.

Теперь Жеребкину предстоит избавляться от лишних килограммов. Впрочем, он не сомневается, что у него все получится. Дело в том, что группа «На-На» много гастролирует. Один концерт коллектива можно приравнять к полноценной силовой тренировке в спортзале.

Солисты сетуют, что многие зрители не до конца поняли смысл клипа, который оказался откровенным «стебом». «Мы с самоиронией подошли к этому, начиная с «неидеального торса», заканчивая трусами в горошек. Многие это воспринимают всерьез, а зря», — признаются музыканты, сообщает портал tele.ru.