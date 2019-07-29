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Жеребкин из «На-На» объяснил, почему набрал десять килограммов

По словам артиста, он стал жертвой режиссерского эксперимента.

Жеребкин из «На-На» объяснил, почему набрал десять килограммов
Вячеслав Жеребкин серьезно поправился/globallookpress.com

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин объяснил, почему набрал десять килограммов. Многие поклонники пришли в шок, когда увидели музыканта в новом клипе музыкального коллектива на песню «Считаю медленно до ста». Сам клип, в котором солисты «На-На» осваивают мужское синхронное плавание, пришелся поклонникам по душе, но вот форма Жеребкина не впечатлила. При этом фанаты прекрасно знают, что ранее Жеребкин нередко хвастался тем, что посещает спортзал.

Группа "На-На". Фото
Группа «На-На» выпустила новый клип/globallookpress.com

По словам Вячеслава Жеребкина, серьезно поправился он по совету режиссера для съемок клипа. По сюжету, он должен был появиться в кадре с пузиком. Жеребкин — самый старший среди всех музыкантов группы, поэтому именно ему и пришлось набирать лишний вес. Как сказал певец, сначала у него никак не получалось, но потом он смог это сделать. В итоге клип, как он считает, получился прекрасным.

Теперь Жеребкину предстоит избавляться от лишних килограммов. Впрочем, он не сомневается, что у него все получится. Дело в том, что группа «На-На» много гастролирует. Один концерт коллектива можно приравнять к полноценной силовой тренировке в спортзале.

Солисты сетуют, что многие зрители не до конца поняли смысл клипа, который оказался откровенным «стебом». «Мы с самоиронией подошли к этому, начиная с «неидеального торса», заканчивая трусами в горошек. Многие это воспринимают всерьез, а зря», — признаются музыканты, сообщает портал tele.ru.

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Вячеслав ЖеребкинГруппа "На-на"новый клип

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Жеребкин из «На-На» объяснил, почему набрал десять килограммов
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