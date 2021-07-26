Бари Алибасов разместил уникальный кадр солистов «На-На» с Людмилой Зыкиной в Германии

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram представил уникальный кадр. На снимке можно увидеть солистов его музыкальной команды, которые буквально облепили знаменитую советскую певицу Людмилу Зыкину. При этом в руках у исполнительницы бокал.

«В знаменитом берлинском «Фридрихштадт-паласт» давали концерт с Л.Г. Зыкиной. На концерте присутствовал В.В. Путин. После концерта Владимир Владимирович пригласил на необыкновенно теплый ужин».

Бари Алибасов

«Как здорово, листая фотографии, вспоминать прекрасные мгновения. Спасибо, Бари Каримович, что делитесь с нами такой историей», «Слава Жеребкин на этом снимке просто стиляга», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Людмила Зыкина ушла из жизни в возрасте восьмидесяти лет. Звезды нет с нами уже 12 лет. Она умерла в 2009 году.

Заметим, что группа «На-На» в девяностых годах прошлого века буквально гремела на всю страну. Сегодня коллектив уже, конечно, не так популярен, как в былые годы.

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