«Обилие крестьянок зашкаливает»: историк моды Васильев – о перспективах современных невест

Историк моды Александр Васильев много лет является поклонником легендарной Коко Шанель. Он не раз озвучивал тот факт, что дива мечтала выйти замуж за аристократа. К слову, по словам специалиста, в наше время мужчин «голубых» кровей все меньше, а охотниц на них все больше.
«Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих – бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Я имею в виду с подправленными губами, носами, уколами и прочим. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублевских или нуворишских. Уверены, что им повезет. Кому-то везет. Шанель тоже шла этим путем», — сказал Васильев в YouTube-шоу «Модный подкаст».
Напомним, Александр Васильев на протяжении многих лет является ведущим шоу «Модный приговор» на Первом канале.
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