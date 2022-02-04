«Обилие крестьянок зашкаливает»: историк моды Васильев – о перспективах современных невест

Васильев считает, что аристократов на всех не хватит, потому что их становится все меньше.

Историк моды Александр Васильев много лет является поклонником легендарной Коко Шанель. Он не раз озвучивал тот факт, что дива мечтала выйти замуж за аристократа. К слову, по словам специалиста, в наше время мужчин «голубых» кровей все меньше, а охотниц на них все больше.

«Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих – бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Я имею в виду с подправленными губами, носами, уколами и прочим. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублевских или нуворишских. Уверены, что им повезет. Кому-то везет. Шанель тоже шла этим путем», — сказал Васильев в YouTube-шоу «Модный подкаст».

Напомним, Александр Васильев на протяжении многих лет является ведущим шоу «Модный приговор» на Первом канале.

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