«Норма жизни»: Эмма Малинина показала, как выглядела в первые годы брака с музыкантом

Врач по образованию Эмма Залукаева из Ульяновска стала женой музыканта Александра Малинина в 1990 году. В браке они воспитали двойняшек – Устинью и Фрола. Эмма реализовала себя не только как врач, но и как бизнесвумен – у нее есть клиника в Мюнхене.

А еще блондинка в свои 59 роскошно выглядит. Об этом она решила поговорить в своем инстаграме, опубликовав снимок 1993-го.

«Когда вы спрашиваете, почему я так молодо выгляжу, могу однозначно ответить: потому что все, что я делаю для здоровья и красоты – делаю с радостью и удовольствием. Знания, многолетний опыт и, конечно, результаты, которые я и мои пациенты уже получили, подкрепляют мою уверенность. Мои полезные привычки – не какой-то героизм, а норма жизни», — написала Малинина.

Эмма отметила, что отказалась от вредных привычек к 35-38 годам и постепенно пришла к дисциплине.

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