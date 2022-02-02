Лондонский стиль: дочь Малинина после совета Хромченко отметилась в трендовом головном уборе

У нас в России, конечно, такая мода не всегда легко реализуется.

Эвелина Хромченко среди трендов в мире головных уборов выделила на шоу «Модный приговор: платки (русские, косынки, дутые), балаклавы, береты по типу бескозырок и маленькие бейсболки, напоминающие каскетки.

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Именно в такой бейсболке появилась на улицах Лондона дочка народного артиста Устинья Малинина. Она примерила актуальную кепку с черным пальто, украшенным по моде аппликациями.

Безусловно, в России такой стиль могут повторить только владелицы личного авто. К слову, и трендовые пуховики мини Эвелина Хромченко советовала носить зимой только южанам и автоледи.

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