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«Мой дорогой Лев Валерьянович»: Малинин поделился редким фото с Лещенко

Александр Малинин поздравил Льва Лещенко с юбилеем.

«Мой дорогой Лев Валерьянович»: Малинин поделился редким фото с Лещенко
Александр Малинин. Фото: Global Look Press

Известный певец Лев Лещенко первого февраля празднует свой юбилей. Мэтру и долгожителю советской и российской эстрады исполнилось восемьдесят лет.

Лев Валерьянович принимает в этот день поздравления от своих близких, друзей, поклонников, коллег по цеху.

Поздравил Льва Лещенко с солидной датой певец Александр Малинин, отметивший в ноябре прошлого года свое 63-летие. Он обратился к юбиляру публично, на своей страничке в Instagram.

«С юбилеем, мой дорогой Лев Валерьянович! Желаю крепкого здоровья и творческого долголетия!» — написал Александр Малинин.

Публикацию он сопроводил снимком, на котором предстал вместе со Львом Лещенко. Кадр, судя по всему, был сделан не так давно. Звезды встретились, вероятно, перед началом какого-то мероприятия.

Лев Лещенко и Александр Малинин
Лев Лещенко и Александр Малинин. Фото: instagram.com/alexandr_malinin/

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